Scontro tra camion e ambulanza, feriti e strada chiusa a Olginate

Scontro tra un’ambulanza e un camion lungo la provinciale 72 a Olginate. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14 di oggi, mercoledì. Il mezzo di Adda Soccorso stava viaggiando lungo via Spluga in direzione Lecco, quando, per causa ancora al vaglio dei Carabinieri e della Polizia locale intervenuti sul posto, si è scontrata violentemente con un tir che viaggiava nella direzione opposta. Immediato l’allarme al 118.

Coinvolti nell’incidente l’autista del camion, quello dell’ambulanza e il passeggero a bordo del veicolo di soccorso che stava effettuando un trasporto "prenotato", quindi non in emergenza. Dopo un’iniziale allerta in codice rosso, le condizioni delle persone ferite sono per fortuna apparse non gravi. Due di loro sono state trasportate in ospedale in codice giallo, praticamente illesa la terza. Sul posto anche i Vigili del fuoco da Lecco. Lo schianto è avvenuto all’altezza del cimitero cittadino, e la strada è stata bloccata per circa un'ora per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della viabilità, diventata poi a senso unico alternato fino alle 16.30. Praticamente distrutto, con le lamiere della portiera accartocciate, il lato conducente dell'ambulanza.