Spaccato il vetro di un'altra auto, «Vandalismo immotivato che lascia senza parole»

«Non capisco perchè hanno danneggiato così la mia auto spaccando il vetro posteriore. Non mi hanno rubato nulla. All'interno c'erano solo i seggiolini dei bambini, non soldi o altri beni di valore. Mi chiedo quindi il motivo di questo gesto che mi lascia senza parole». Questa la testimonianza di una mamma calolziese, Gily Berisa, che questa mattina, martedì, ha parcheggiato nell'area di sosta vicino alla chiesa del Pascolo, a lato di via Cavour. Tornata al veicolo, una Fiat Punto bianca, ha trovato la brutta sorpresa.

Un episodio vandalico a dir poco spiacevole che conta purtroppo alcuni precedenti dello stesso genere nella vicina Vercurago dove nelle scorse settimane erano state danneggiate ruote e carrozzerie di altri veicoli. «Più tardi andrò a sporgere denuncia ai carabinieri - continua la donna che abbiamo contattato per farci raccontare l'accaduto - Ringrazio colui che "per puro divertimento - aggiunge ironicamente - ha fatto tutto questo».