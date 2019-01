Spaccava i finestrini delle auto per poi rubare beni di valore a bordo: 31enne arrestato dai carabinieri

Arrestato dai carabinieri il ladro che ha messo a segno più di 20 furti su auto nella zona di Morbegno, al confine con la provincia di Lecco.

In manette è finito un 31enne sodriese già noto alle forze dell'ordine, entrato in azione in particolare la scorsa estate. In quel periodo i militari del Comando di Morbegno avevano ricevuto numerose denunce di furto e danneggiamento di autovetture. Le vittime avevano in particolare segnalato che, dopo aver lasciato la propria auto parcheggiata in zona Isola, tra Morbegno e Talamona, e in alcuni posteggi di Delebio e Traona, al rientro avevano ritrovato il finestrino in frantumi e il mezzo derubato degli averi lasciati a bordo.

Immediata l'attività investigativa avviata dai Carabinieri per cercare di individuare il responsabile. Le telecamere e lo studio dei dati emersi ha permesso di identificare G.M., 31enne sondriese, come autore dei molteplici furti denunciati.

L’uomo - come si vede dalle immagini riprese dalla videosorveglianza - ispezionava le auto parcheggiate, spaccava quindi il finestrino rubando tutti gli oggetti di valore che trovava per poi allontanarsi dalla zona per non destare sospetti. I Carabinieri hanno attribuito a G.M. più di 20 furti, senza contare quelli effettuati a Delebio e Traona, per un guadagno approssimativo di qualche migliaio di euro di merce e beni trafugati.

Qualche giorno fa il Giudice ha condiviso la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero e ha disposto a carico del sondriese la misura cautelare degli arresti domiciliari.