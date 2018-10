Spaccio di droga, 39enne arrestato dai carabinieri a Valmadrera

Trentanovenne arrestato e condannato per spaccio di droga. Nella serata di ieri, mercoledì 2 ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Lecco hanno arrestato M. F. domiciliato a Valmadrera, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostenze stupefacenti.

I militari, impegnati in servizio di controllo del territorio nel comune di Valmadrera, hanno sorpreso l'uomo intento a cedere una dose di 1,5 grammi di cocaina a un coetaneo residente in provincia di Como. La successiva perquisizione, estesa anche al domicilio del 39enne, ha permesso di sequestrare ulteriori 1,8 grammi di cocaina, 0,7 di hashish e 0,6 di eroina, nonché un bilancino di precisione, materiale utile al confezionamento delle sostanze stupefacenti, e 100 Euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato, nella mattinata di oggi, è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione più 2.400 Euro di multa, applicando nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora.