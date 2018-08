Spaccio di droga, arrestato ventenne a Bosisio

Un ventenne residente in provincia di Sondrio è stato arrestato dai Carabinieri di Costa Masnaga per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è finito in manette nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 agosto, a Bosisio Parini, dopo essere stato trovato in possesso di 200 grammi di hashish e 2,8 grammi di cocaina.

I militari erano impegnati in un una serie di controlli del territorio finalizzati proprio al contrasto dello spaccio di droga, con verifiche mirate nelle strade secondarie rispetto alla Statale 36, la direttrice Lecco-Milano. In tale contesto hanno intercettato l’auto condotta da J. D., classe 1998. A seguito della perquisizione personale e di quella del veicolo, i carabinieri hanno trovato - e sottoposto a sequestro - i 200 grammi di hashish e 2,8 di cocaina nascosti nell’abitacolo, nonché 580 Euro in contanti.

Questa mattina l’uomo è stato portato in Tribunale a Lecco per il giudizio direttissimo. Il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei confronti del valtellinese la misura degli arresti domiciliari.