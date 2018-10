Spray al peperoncino e malesseri in stazione a Monza. Ritardi e disagi per i treni dei pendolari lecchesi

Spray al peperoncino nella stazione di Monza: malesseri e linee ferroviarie in tilt. È successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì. Le linee ferroviarie sono state bloccate per permettere l'intervento dei vigili del fuoco: circolazione in tilt e ritardi fino a 50 minuti. Disagi e ritardi hanno interessato anche diversi utenti del territorio lecchese e brianzolo. Tra le linee più colpite ci sono infatti: la Tirano-Sondrio-Lecco-Milano; la Lecco-Molteno-Monza-Milano e la Lecco-Carnate-Milano.

Per quanto riguarda il fatto di cronaca, l’allarme è scattato intorno alle 16, quando diverse persone che stavano attraversando il tunnel del sottopassaggio ferroviario in prossimità del binario 7 hanno iniziato ad accusare alcuni malesseri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano oltre alle ambulanze del 118, i carabinieri, la polizia locale e la polfer.I vigili del fuoco hanno ispezionato tutta la stazione e per questo motivo il traffico ferroviario è stato bloccato per circa 40 minuti. Non è ancora chiaro perché sia stato nebulizzato lo spray al peperoncino, l'ipotesi più accreditata è quella di una bravata. La circolazione dei treni è ripresa intorno alle 16.40 con pesanti ritardi.