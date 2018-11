Tenta di scendere le scale pedonali con l'auto e resta incastrato tra i muretti

Toccherà alle forze dell’ordine intervenute sul posto stabilire le esatte motivazioni dell’accaduto. Al momento, l’unica cosa certa è che un automobilista ha deciso di scendere le scale di una piazzola di sosta con la propria auto. Dopo l’incredibile scena ripresa da un video diventato virale nel quale si vedeva una macchina tentare di salire la scalinata dell’ospedale di Lecco, la “nuova impresa” è stata tentata, questa volta in discesa, nella frazione di Molina a Mandello.

I fatti sono avvenuti ieri sera, mercoledì, intorno alle 21.30. A quell’ora alcuni passanti e residenti della zona hanno notato i lampeggianti dei mezzi di soccorso, l'ambulanza degli Alpini, i Vigili del Fuoco e una pattuglia dei carabinieri concentrati nel parcheggio di via Dante che si affaccia sul torrente Meria. Alla vista degli intervenuti, una scena a dir poco insolita e da lasciare senza parole: la presenza di una macchina rivolta verso la chiesetta di San Rocco in procinto di discendere gli scalini pedonali, letteralmente incastrata tra i muretti laterali della discesa. Teatro dell'insolita e inspiegabile scelta da parte del conducente dell'automezzo il parcheggio di via Dante, con posti auto nella parte superiore, dove si trovava bloccato il veicolo, e con parcheggi nel seminterrato coperto.

Da parte dei carabinieri della locale stazione sono in corso gli accertamenti sulla dinamica del fatto, che pone degli interrogativi. Non si sono verificati danni alle persone, la sola a farne le spese è l'auto venuta stranamente a posizionarsi all'interno di uno spazio dedicato ai soli pedoni. Sembra che l’automobilista sia dovuto uscire da uno dei finestrini. A rimuovere l’automobile dalle scale, l'aggancio a un carro attrezzi intervenuto intorno alle 22.30.

