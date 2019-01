Tamponamento a Calolzio, intervengono i soccorsi

Incidente alle 14.30 di oggi, mercoledì, in via Padri Serviti a Calolziocorte. Un'auto ha tamponato quella che la precedeva. I due veicoli stavano viaggiando verso la zona del lungoAdda quando, all'altezza del cimitero le macchine si sono scontrate.

L'impatto è stato violento e sul posto sono subito arrivati i Volontari del Soccorso di Calolzio inviati dalla centrale del 118 in codice giallo. Le persone coinvolte nell'incidente, una donna di 49 anni alla guida del veicolo che ha tamponato quello davanti, e un giovane di 25, avrebbero riportato alcuni traumi, ma per fortuna non sarebbero gravi. Sul posto anche la Polizia locale i cui agenti stanno verificando l'esatta dinamica dell'accaduto.

