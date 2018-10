Tenta di rubare cibo a scuola nella notte, 39enne arrestato dai carabinieri

Tenta di rubare cibo dalla mensa della scuola di Garlate, 39enne scoperto e arrestato dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato. L'episodio si è verificato la scorsa notte nel comune poco a sud di Lecco. Intorno alle 3 i militari della Stazione di Olginate, impegnati in attività di controllo del territorio, hanno sentito entrare in funzione l'allarme delle scuole elementari di via Stoppani e sono prontamente intervenuti nel giardino del plesso scolastico.

Qui hanno sorpreso l'uomo con alcuni prodotti alimentari, asportati poco prima dal locale cucina della scuola. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire e sequestrare cinque coltelli e quattro cacciaviti di varie dimensioni, utilizzati per lo scasso. La refurtiva è stata restituita. Dopo l'arresto in flagranza di reato, questa mattina l'uomo, D.A., 39enne, residente in provincia di Bergamo e già noto alle forze dell'ordine, è stato condotto presso il Tribunale di Lecco. Dopo il giudizio direttissimo il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere.