Mezzo spargisale si ribalta e finisce nella scarpata

Sono dovuti intervenire anche i Vigili del fuoco a Torre De' Busi per prestare aiuto al conducente di un mezzo spargisale uscito di strada. L'incidente si è verificato a mezzogiorno lungo la strada della frazione di San Gottardo.

Stando alle prime ricostruzioni, alla base dell'incidente ci sarebbe stato un guasto tecnico all'impianto dei freni. Lo spargisale, di proprietà di un'azienda del territorio alla quale il Comune ha appaltato il servizio di pulizia strade, è finito in una scarpata. Inizialmente l'allarme al 118 è scattato in codice rosso: sul posto si sono portati i Volontari del Soccorso di Calolziocorte con un'ambulanza e i Vigili del fuoco di Lecco, allertati anche i carabinieri di Zogno.

Dopo lo spavento iniziale, per fortuna la persona alla guida è uscita illesa dal veicolo finito sottosopra, e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Gallery