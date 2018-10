Trentenne ricoverato d'urgenza dopo essere stato colto da malore in via Amendola

Trentenne colto da malore in via Amendola a Lecco nel primo pomeriggio di oggi, venerdì. Erano da poco passate le 13 quando l'uomo si è accasciato al suolo in strada, all'altezza del numero civico 30, in una zona abbastanza centrale della città. Immediato l'allarme al 118 e l'intervento d'urgenza dei soccorsi.

Sul posto è presto giunta un'ambulanza della Croce Rossa di Lecco e il veicolo con il medico a bordo. Il trentenne è stato trovato in stato di incoscienza e subito sottoposto alle prime cure. Stabilizzato sul posto, il paziente è stato immediatamente trasportato in codice rosso al Pronto soccorso.