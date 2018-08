Malore all'Alpe di Paglio, 59enne trasportato d'urgenza in ospedale con l'elisoccorso

Elisoccorso in azione questa mattina alle 10 all’Alpe di Paglio, località nel comune di Casargo. Un uomo di 59 anni è stato colto da malore, probabilmente un infarto, ed è stato necessario l’intervento del 118 con la massima urgenza.

Sul posto anche un’ambulanza della Croce di Rossa di Premana. Dopo le prime cure, il paziente è stato caricato a bordo dell’elisoccorso proveniente da Sondrio, partito poi in volo in codice rosso per raggiungere l’ospedale di Lecco dove il sessantenne è stato ricoverato.