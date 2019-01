Pianta crollata e due feriti a Bellano, incendio a Sueglio e danni in vari comuni: molti interventi per i Vigili del fuoco

L’episodio più clamoroso è accaduto a Bellano dove si è sfiorata la tragedia quando, ieri sera, sabato, una grossa pianta è crollata su un muro travolgendo e ferendo due persone.

Ma il forte vento che ha soffiato incessante fin dalle prime ore del mattino ha causato danni e disagi anche in altri luoghi del territorio. I Vigili del fuoco del Comando di Lecco sono infatti stati impegnati in una serie di interventi di messa in sicurezza, soprattutto nei comuni che si affacciano sul lago, per rimuovere rami pericolanti e coperture smosse dal vento.

Sei ore di intervento per spegnere un incendio a Sueglio

Particolare attenzione ha richiesto l’incendio boschivo nel comune di Sueglio, che ha impegnato quattro squadre del Comando dalle ore 14 circa fino alle 20. Roghi e incendi si erano verificati anche nelle giornate precedenti, dalla Brainza all'Alto Lago.

Il crollo della pianta e i soccorsi in piazza nella serata della "Pesa Vegia"

In tarda serata, l’intervento a Bellano, insieme ad ambulanze e mezzi del 118 per i soccorsi alle persone ferite. Come ricordato, una pianta è stata sradicata dal forte vento ed è caduta nella centralissima piazza San Giorgio, proprio mentre nella cittadina si stava svolgendo la famosa celebrazione della "Pesa Vegia".

I Vigili confermano che l’albero, cadendo, ha abbattuto il muro di cinta di un’abitazione causandone il parziale crollo. Due persone che si trovavano a passare lungo la via sono state investite dai calcinacci del muro crollato. Come spiegato in una nota dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Lecco, Giuseppe Biffarella, la squadra del distaccamento Vigili del fuoco di Bellano è immediatamente intervenuta prodigandosi nel soccorso delle persone coinvolte, per affidarle in seguito alle cure del personale sanitario.

La squadra ha quindi provveduto a delimitare la piazza per motivi di sicurezza, vietando l’accesso per consentire le operazioni di messa in sicurezza della pianta e delle macerie.

