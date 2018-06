A Molteno installate altre telecamere contro la criminalità

Telecamere per la sicurezza a Molteno. L'Amministrazione comunale del sindaco Mauro Proserpio ha annunciato la posa di nuove videocamere nella zone Tentori (in prossimità della rotonda), in Via Grandi (al confine con il comune di Sirone) e all'ingresso di Molino (in cima alla salita).

Verrà dunque potenziato il sistema di videosorveglianza per arginare la microcriminalità e lo spaccio di droga, vera piaga negli ultimi tempi in Brianza. Tutto ciò al fine di aumentare la sicurezza reale e percepita dai cittadini moltenesi, che lamentano sempre più spesso situazioni inquietanti. L'ultima in ordine temporale qualche giorno fa in frazione Gaesso, dove un ragazzo, minorenne, è stato avvicinato da un losco figuro fino alla porta di casa dopo la mezzanotte, come denunciato pubblicamente dalla madre sui social network. A questa si aggiungono varie segnalazioni di tentati furti.

Il Comune di Molteno, in stretta sinergia con le forze dell'ordine, continua così a potenziare i controlli per la sicurezza. Le telecamere, infatti, arrivano a poche settimane dall'inizio del servizio di vigilanza privata istituito proprio al fine di arginare il fenomeno dello spaccio in paese, in particolare nei parchi pubblici e in prossimità della stazione ferroviaria.