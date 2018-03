Carrefour: taglio di 500 posti di lavoro e più vendite online

Taglio ai dipendenti e più vendite online

Un'anno fa la direzione della rete vendita della multinazionale francesa Carrefour sigilava un'accordo con i sindacati di categoria, valido fino a maggio 2019, in cui si scongiuravano sia i licenziamenti che la chiusura dei punti vendita che stanno proprio per chiudersi adesso. Ad aprile 2017 la Cisl diramava un comunicato in cui informava che, dopo le lunghe trattative, Carrefour "conferma degli investimenti e sviluppo in Italia e la salvaguardia occupazionale" un'anno dopo, marzo 2018 Cisl si esprimi così: "E' davvero inaccettabile la conferma del licenziamento di 500 lavoratori da parte della multinazionale francese Carrefour e la chiusura di tre punti vendita in Piemonte ed in Campania"

Carrefour ha avviato, da febbraio 2018, il proceso di mobiltà per 500 lavoratori di 57 punti vendita in tutto il territorio nazionale.

Secondo dati Istat recentemente pubblicati, la crescita del commercio al dettaglio è a rilento: "A gennaio 2018, rispetto a gennaio 2017, il valore delle vendite al dettaglio diminuisce dell'1,2% sia per la grande distribuzione sia per le imprese operanti su piccole superfici, mentre il commercio elettronico registra un aumento del 2,4%. "

Questo risultato deludente per il colosso francese delle GDO se unisce alle difficoltà proprie del momento economico e alla crisi dei consumi. Per i dipendenti vuol dire iniziare un periodo di grande incertezza: "non sappiamo come irà a finire, dagli incentivi all'esodo alla mobilità, addiritura alla perdita del posto di lavoro. C'è una grande tensione perche ancora non si sa bene chi e come dovrà andare via, per adesso continiuamo a lavorare nei 24 ore su 24 sperando le vendite e il ricavato migliorino"

Tutto questo accade mentre la multinazionale francesa lancia in Italia il suo piano "Carrefour 2022". Alexandre Bompard, Presidente e CEO di Carrefour spiega nella presentazione del piano: "Ho grandi ambizioni per Carrefour: diventare il leader mondiale nella transizione alimentare... Per fare questo e per trovare una dinamica di conquista, dobbiamo ricostruire il nostro modello, semplificando la nostra organizzazione e aprendoci alle partnership, migliorare l'efficienza operativa, investire nei nostri format di conquista, costruire un potente modello omnichannel e ampliare la nostra offerta di prodotti. Questo è il significato del piano di trasformazione “Carrefour 2022" che stiamo svelando oggi, e che il Gruppo e i suoi dipendenti portano avanti con ambizione e determinazione.”

Come parte delle politiche riorganizzative Carrefour potenzia l’offerta eCommerce e mira ad aumentare il fatturato del commercio elettronico di prodotti alimentari raggiungendo i 5 miliardi di euro.