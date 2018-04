Scomparso ad Abbadia, ritrovato ad Acquate: l'Odissea del gatto Sweety

Ritrovato dopo tre settimane di paura e angoscia per la sua padrona. Sweety, un bellissimo gatto di razza Exotic shorthair grigio, a Pasqua è potuto tornare a casa per farsi riabbracciare.

La sua è una storia davvero particolare: smarrito lo scorso 8 marzo ad Abbadia Lariana, nei pressi della chiesa sconsacrata di San Bartolomeo a due passi dal Viandante, è stato ritrovato dopo tre settimane ad Acquate, rione di Lecco. Non è ancora chiaro se l'animale si sia fatto una bella "scampagnata" di dieci chilometri per i boschi, giungendo in città, oppure se abbia sfruttato un passaggio infilandosi in qualche auto. O, ancora, se qualcuno lo abbia volontariamente portato a Lecco.

Cruciale l'appello su Facebook

Giulia Colombo, la sua padrona mandellese, subito dopo averlo smarrito pubblicò un post sul gruppo Facebook "Sei di Mandello se", facilitando così le ricerche. «Siamo davvero felicissimi. Dobbiamo ringraziare due ragazze, Valentina e Arianna. La prima lo ha fotografato ad Acquate, la seconda mi ha taggato in un post chiedendomi se fosse Sweety. Ed era effettivamente lui».

Una storia a lieto fine che ha reso queste festività indimenticabili per Giulia, il suo fidanzato e i familiari, che temevano di non riabbracciare più il loro gatto. «Sweety ha sette anni ed è con noi da quattro - spiega Giulia - È un "coccolone", molto diffidente dagli estranei, e la sua scomparsa ci aveva sorpreso. Questa esperienza ci ha insegnato a non perdere la speranza, e ad avere fiducia perché esistono ancora persone buone. Spero che anche altri padroni che hanno smarrito i propri animali possano trarre incoraggiamento dalla sua vicenda».

Nelle foto sotto, Sweety da solo e insieme al suo "fratellino".

Gallery