Abbadia: soccorso in strada ciclista colpito da malore

Malore per un ciclista questa mattina sulla Strada Provinciale 72. È accaduto poco dopo le 8 ad Abbadia Lariana.

Un 56enne stava viaggiando in sella alla propria bicicletta quando ha avvertito un malessere e si è accasciato per strada. Immediata la chiamata al 118, con l'invio sul posto - poco prima della fine del paese in direzione Lecco - di un'ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello e di un'automedica dell'Aat Lecco.

All'uomo sono state prestate le prime cure, quindi il trasporto all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo. A gestire la viabilità gli agenti di Polizia locale di Abbadia.