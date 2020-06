Abbadia: a 24 ore di distanza altro scontro fra auto e moto sulla SP72

A poco più di ventiquattro ore di distanza, un altro incidente sulla strada Provinciale 72 ad Abbadia Lariana ha reso necessario l'intervento dell'elisoccorso.

Poco prima delle 16 la chiamata alla centrale operativa di Areu per un sinistro tra un'automobile e una motocicletta, con conseguenze serie per una donna di 43 anni, che nell'urto ha riportato traumai al bacino e a una gamba. I soccorsi sono stati mobilitati in codice rosso, sul posto l'ambulanza di Areu e l'elicottero partito dal Sant'Anna, che ha calato la barella. La donna è stata successivamente trasportata in ospedale dove è giunta in codice giallo.

Sul posto anche la Polizia locale di Abbadia per ricostruire la dinamica dell'incidente. Bloccato il già intenso traffico del pomeriggio nel paese lariano, sempre più preso d'assalto dai turisti in queste calde giornate estive.

(in aggiornamento)

