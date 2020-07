Nudi in spiaggia ad Abbadia, in sei multati dai carabinieri

Costerà caro a sei nudisti la gita che hanno organizzato questo fine settimana sul lago di Lecco. Tra ieri e sabato i Carabinieri del Comando Provinciale hanno infatti messo in atto una serie di controlli delle aree di ritrovo e delle spiagge nei comuni di Oliveto Lario, Mandello e Abbadia. E proprio sulle rive di Abbadia i militari hanno sorpreso sei persone, tutti uomini, di età compresa tra i 43 ed i 68 anni, di cui tre provenienti dalle province di Como e Varese, intenti a prendere il sole completamente nudi. A loro carico è così scattata una sanzione amministrativa per atti contrari alla pubblica decenza ai sensi dell’art. 726 c.p. che prevede il pagamento, in misura ridotta, di una multa del valore di ben 3.333 Euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nell'attività di vigilanza i militari hanno impiegato, oltre a personale delle Stazioni dei carabinieri di Valmadrera e Mandello, anche quello della Motovedetta CCN201, operante sull’intero bacino del Lago di Como. Nel complesso i controlli, svolti in particolare presso le spiagge delle frazioni di Onno e Vassena del comune di Oliveto, del Moregallo a Mandello e di Pradello ad Abbadia, hanno riguardato una settantina di persone, la maggioranza delle quali stranieri, provenienti anche dalle vicine province di Monza Brianza, Como e Milano.