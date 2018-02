Ad Abbadia Lariana il divieto di fumare nel parco giochi dei bambini

Vietato fumare nell'area attrezzata in cui giocano i bambini. Succederà a breve ad Abbadia Lariana, al Parco Chiesa rotta, nella zona nota anche come "Lido".

Il divieto scatterà non attraverso un'ordinanza, ma con un nuovo regolamento appena approvato dal Consiglio comunale. A spiegarne le motivazioni è il sindaco di Abbadia, Cristina Bartesaghi. «L'opportunità è nata sfruttando la redazione del nuovo regolamento del parco in vista della prossima assegnazione della gestione, sia per il rispetto dei giochi sia per il decoro urbano, ma anche per una questione salutistica».

Di fatto, sarà vietato fumare nell'area circoscritta ai giochi per bambini. «Per adesso sarà limitata a quella porzione di parco», prosegue il primo cittadino. «Pur non essendo recintata, è delimitata dai tappetini sotto i giochi. Cominceremo con questa sperimentazione, dopo di che valuteremo se sarà opportuno estenderla anche ad altre aree o ad altri parchi».

Chiesa rotta è attualmente senza gestione in attesa del bando, il bar è chiuso e i frequentatori non numerosi. In vista dell'estate, però, la situazione cambierà. «Speriamo di poter partire col nuovo gestore entro l'inizio della primavera. Allora collocheremo i cartelli, ben visibili. Il provvedimento ha uno scopo educativo e dovrà essere condiviso da tutti. Vogliamo inviare un messaggio. Se un genitore fuma e l'altro chiama il vigile diventa tutto un po' grottesco. Occorre, come sempre in questi casi, buon senso. In quell'area il fumo può essere respirato dai bambini che giocano, e i mozziconi lasciati per terra possono essere raccolti dai più piccoli. Non è un divieto strano, è presente anche in altri paesi. In Commissione l'abbiamo valutato e ci siamo trovati tutti concordi, compreso il consigliere di opposizione».



