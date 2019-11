Lutto ad Abbadia: si è spento il sorriso della piccola Alexandra

Una notizia di quelle che non vorresti mai sentire, che pone interrogativi ai quali è quasi impossibile dare risposta. Abbadia Lariana domenica è stata scossa dalla scomparsa della piccola Alexandra, strappata alla vita a soli undici anni da una gravissima malattia.

A piangerla la mamma Magdalena, il papà Eddy, la sorella Veronica, i nonni, tutto il paese in cui la famiglia è molto conosciuta per via della gestione pluriennale di un bar-tabacchi.

Alexandra si è spenta dopo avere lottato per anni con grande coraggio, con l'entusiasmo della sua infanzia e la ferrea volontà di garantirsi una vita spensierata come le coetanee. Qualche mese fa era stata sottoposta a un trapianto di midollo che aveva ridato speranza, ma ieri il suo sorriso si è spezzato all'improvviso, dando un dolore immenso ai familiari e a coloro i quali avevano conosciuto la sua grande vitalità.

I funerali della piccola si svolgeranno martedì alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo ad Abbadia Lariana.