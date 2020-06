Abbandona i quattro figli per giorni e va a fare festa: tolta la potestà a una donna

Nella serata di domenica 7 giugno il personale della Polizia di Stato - Squadra Volanti è stato chiamato a intervenire presso l’ospedale “A. Manzoni” di Lecco per la segnalazione di una donna in stato confusionale accusato in seguito a malore, sospettata di aver lasciato a casa i quattro figli minorenni.

Giunti sul posto, i poliziotti della Volante hanno appreso dal personale medico che la donna era giunta al Pronto Soccorso in ambulanza e dichiarando di aver fatto uso di alcol e cocaina a una festa. In merito ai figli, la stessa ha riferito agli agenti di averlo lasciato presso la sua abitazione, luogo dove gli agenti si sono così recati. All’interno dell’appartamento i poliziotti hanno trovato, oltre ai quattro figli minori, rispettivamente di 5, 7, 10 e 14 anni, anche un altro uomo, il quale ha affermato di essere arrivato poco prima, poiché una sua conoscente gli aveva chiesto di andare ad accudire i suoi figli. L’uomo ha precisato di averli trovati soli in casa. Nel frangente, la figlia più grande ha dichiarato ai poliziotti che la madre mancava da casa da diversi giorni e che lei aveva provveduto ad accudire i tre fratellini.

Tolta la potestà genitoriale

Gli agenti sono riusciti, nel frangente, a rintracciare la nonna materna dei ragazzi, alla quale i nipoti sono stati successivamente affidati.

Alla luce di quanto sopra la donna, identificata per D.S., 36enne di nazionalità italiana e con vari precedenti di polizia a suo carico, è stata quindi denunciata alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di minori. Inoltre, il piemme di turno presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ha disposto nei confronti della donna il decadimento della potestà genitoriale nei confronti dei quattro minori.