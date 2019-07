Esagera con l'alcool: giovane finisce ricoverato in ospedale

Intervento a sirene spiegate, nella notte, dei Volontari di Calolziocorte, intervenuti nel parcheggio del fast food che si affaccia sulla Strada Statale per prestare soccorso a un giovane di 23 anni. Il ragazzo, stando a quanto appreso, avrebbe accusato un malore a causa dell'abuso di sostanze alcoliche; le condizioni, preoccupanti, hanno reso necessaria l'uscita dei soccorritori in codice rosso: una volta arrivati sul posto, i volontari hanno stabilizzato il giovane e l'hanno trasferito, in codice verde, al Pronto Soccorso dell'ospedale "Mandic" di Merate. dov'è arrivato qualche minuto dopo lo scoccare delle quattro.