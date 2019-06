Cade nel fiume Adda, in corso le ricerche con i sommozzatori

Ricerche in corso nel fiume Adda nel comune di Albosaggia, in provincia di Sondrio, per una persona dispersa.

La segnalazione è scattata questa mattina, in Via Porto. Come comunicato dai Vigili del fuoco, l'intervento di soccorso e ricerca ha preso il via dopo aver raccolto la testimonianza di un passante che avrebbe visto una persona cadere nel fiume in prossimità della passerella pedonale.

I pompieri, con l'ausilio dei Carabinieri del comando provinciale di Sondrio, si stanno avvalendo del supporto del Nucleo sommozzatori Vf del comando di Milano.