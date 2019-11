Addio a Fiorenzo Invernizzi, colonna del sindacato lecchese

Lutto per la scomparsa di una figura simbolo del sindacalismo lecchese. Si è spento infatti a 89 anni Fiorenzo Invernizzi, per tanti anni lavoratore alla Sae, in prima fila con la Fiom e poi attivo all'interno dello Spi Cgil. Fu inoltre tra i fondatori della Cooperativa Ai Poggi di Acquate.

«La segreteria della Cgil Lecco, le segreterie provinciali di Spi e Fiom, tutte le compagne e tutti i compagni della Camera del lavoro partecipano al cordoglio per la scomparsa del compagno Fiorenzo Invernizzi, storico delegato e attivista sindacale - si legge nel ricordo diffuso ieri dai portavoce della Cgil - Nato nel 1930 a Lecco, è stato un autentico protagonista della storia della Cgil lecchese, del movimento operaio con la Fiom, della vita di fabbrica all’interno della Sae e negli ultimi anni attivo con lo Spi. Ha vissuto con lucidità e passione gli ideali di libertà e giustizia sociale con il Partito Comunista. È stato uno dei fondatori della Cooperativa Operaia Ai Poggi di Acquate».

Venuto a mancare nella mattina di giovedì 31 ottobre, lascia il figlio Mauro e la sua famiglia. La camera ardente è allestita nella sua abitazione in via Menico, 5 a Lecco. I funerali si terranno oggi, sabato 2 novembre, alle 14.30, nella chiesa di Acquate.