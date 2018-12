Addio ad Adelio Cogliati, "fratello musicale" di Eros Ramazzotti: «Ti vorrò sempre bene»

E' stato un malore, verosimilmente un infarto, accusato nella notte a portarsi via Adelio Cogliati. 70 anni, residente ad Arlate di Calco, era molto conosciuto nel mondo della musica per via del suo stretto legame con il cantante Eros Ramazzotti, di cui era paroliere; ruolo che svolgeva con dedizione anche verso altri big della canzone nostrana.

«Sei stato il mio fratello musicale. Ti vorrò sempre bene»

E' stato lo stesso Ramazzotti a ricordarlo attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, corredato da una fotografia di Cogliati.