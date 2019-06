Cronaca / Via Trento

Aggredisce un operatore della Croce rossa e un poliziotto: arrestato 34enne

L'inquietante episodio è accaduto nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alla 1.30, in Via Trento a Lecco: l'uomo era in preda all'alcol e probabilmente a stupefacenti. Questa mattina il direttissimo: per lui l'obbligo di firma in Questura