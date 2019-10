Abbadia, 94enne aggredita dal vicino di casa finisce in ospedale

Novantaquattrenne aggredita dal vicino di casa: la violenza diventa un caso che scuote la coscienza del paese.

Ad Abbadia Lariana negli ultimi dieci giorni non si parla d'altro. L'episodio, inquietante nella sua cruda dinamica, risale alla mattinata di domenica 20 ottobre, intorno alle 9. Una donna di 94 anni residente in paese viene aggredita da un uomo di 70, un vicino della stessa palazzina. «Non si tratta di semplici liti tra condomini come sostiene qualcuno, è una situazione che va avanti da anni, le forze dell'ordine sono già state informate in passato» ci ha spiegato un amico della vittima, intervenuto quella stessa mattina a soccorrere l'anziana. «Come è possibile aggredire una donna, per giunta di quella età?»

La donna, ferita e scossa, viene accompagnata al Pronto soccorso dell'ospedale Manzoni, dove le viene riscontrata la frattura dello zigomo, con una prognosi di trenta giorni. I Carabinieri intervengono e iniziano a raccogliere testimonianze per ricostruire l'accaduto. La 94enne, spaventata a morte dopo l'ultimo episodio (a quanto pare) di una lunga serie di incontri spiacevoli con il vicino, non se la sente di tornare a casa, trovando così riparo da una delle figlie.

L'episodio, dopo le insistenti "voci" circolate in paese, è stato denunciato con forza da un'amica dell'anziana, che attraverso i gruppi sui social network ha lanciato un messaggio per sensibilizzare la cittadinanza e «isolare l'aggressore», chiedendo al contempo giustizia.

Le forze dell'ordine stanno indagando su delega della Procura della Repubblica di Lecco, che sull'episodio avrebbe aperto un cosiddetto codice rosso.