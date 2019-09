Aggredite senza un motivo da un giovane in stazione: lui viene arrestato, loro finiscono in ospedale

Poco prima delle ore 13 di lunedì 9 settembre gli agenti della Polizia Ferroviaria della sezione Polfer di Lecco sono intervenuti nel sottopassaggio della stazione cittadina per vagliare la segnalazione effettuata da due donne che, poco prima, sono state aggredite, senza apparente motivo, da un giovane straniero.

Aggredite senza motivo

In particolare A.B, 18 anni, mentre saliva le scale del passaggio, è stata spintonata con violenza da un uomo che stava scendendo le stesse scale. La giovane, presa alla sprovvista, è quindi caduta rovinosamente a terra. Subito dopo l'uomo ha incrociato un'altra donna, C.E., 55 anni, e le ga sferrato un pugno in faccia «d'inaudita violenza»; anche in questo la malcapitata è caduta a terra esanime.

Arrivati sul posto gli agenti hanno dato il via alle ricerche dell'aggressore, rintracciato dopo pochi minuti sul piazzale esterno della stazione mentre stava per salire a bordo di un autobus di linea. L'aggressore, cittadino del Togo nato nel 1995, risultato essere irregolare sul territorio italiano e con vari precedenti di polizia a suo carico, è stato tratto in arresto.

Le condizioni delle donne aggredite

Le due donne aggredite sono state, invece, trasportate all'ospedale "Manzoni" di Lecco per gli accertamenti e le cure del caso.

A.B. è stata dimessa con dieci giorni di prognosi, mentre C.E. è stata trattenuta per tutta la notte in osservazione e, quindi, dimessa nella mattinata di lunedì con la prognosi di trenta giorni e la diagnosi di un trauma cranico commotivo.