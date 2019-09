Scende dalle scale, spinge una giovane e poi picchia un'altra donna: la follia in stazione a Lecco

E' una follia senza il minimo filo logico quella che ha mosso A.C., togolese classe 1995 che ha aggredito una donna di cinquantacinque anni e una giovane di soli diciotto in stazione a Lecco. Gli episodi di violenza, andati in scena poco prima delle ore 13 di lunedì 9 settembre, sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza installate nel sottopasso della stazione cittadina e mostrati dal consigliere comunale Andrea Corti sul suo profilo Facebook.

Giovane sottoposto a perizia psichiatrica

E' stata disposta la perizia psichiatrica per A.C., abitante in città con madre e sorella, disoccupato, arrestato nel pomeriggio di lunedì dagli agenti della Polfer poco dopo avere percosso e ferito due donne. Il presidente del tribunale penale Enrico Massimo Manzi ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari, aggiornando l’udienza al 20 settembre per conferire l’incarico di consulente tecnico al dottor Giuseppe Giunta, specialista in psichiatria di Lecco.