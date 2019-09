Aggressione in stazione, solidarietà di Meloni e Gelmini: «Inflessibili contro queste violenze»

«Solidarietà e vicinanza alle due donne aggredite e colpite gratuitamente, da un immigrato, alla stazione di Lecco. Mi auguro possano riprendersi al più presto dalla violenta aggressione. E mi auguro che questo esecutivo, a partire dal Ministro degli Interni (che stimo), voglia essere inflessibile con questo genere di violenza. Difendere i cittadini ed in particolare le donne non ha colore politico, semplicemente è una priorità». Lo afferma, in una nota, Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.