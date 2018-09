Violenza nella notte lecchese: giovane finisce in ospedale

Ancora violenza a Lecco, dove un giovane di 24 anni è stato aggredito e mandato all'ospedale. L'aggressione, avvenuta in via Amendola poco prima della mezzanotte di martedì 4 settembre, ha richiamato sul posto i Carabinieri della Compagnia di Lecco, intervenuti insieme ai volontari della Croce San Nicolò di Lecco per vagliare le condizioni del giovane aggredito.

Ancora da chiarire i contorni della vicenda, che sarà ricostruita dai militari lecchesi. Il giovane, stabilizzato sul posto, è stato trasferito in codice giallo all'ospedale "Manzoni" di Lecco con delle ferite serie.