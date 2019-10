Dramma famigliare sfocia in violenza: aggredisce la convivente e tenta il suicidio

Intervento in forze di Vigili del fuoco e agenti della Questura cittadina, nel tardo pomeriggio di oggi, in Viale Montegrappa a Lecco. Un uomo di 46 anni ha colpito la convivente, classe 1976, con un martello, mandandola in ospedale e tentando inoltre il suicidio. Sono in corso ulteriori accertamenti degli uomini della Squadra Volanti della Questura di Lecco per ricostruire con esattezza l'accaduto, ma sembra ormai chiaro che il gesto estremo da parte dell'uomo sia giunto dopo la colluttazione con la donna, al termine di una lite furibonda. Entrambi sono di nazionalità italiana.

Intorno alle 18.30 l'attenzione dei condomini di due palazzine confinanti è stata richiamata dalle sirene delle forze di soccorso. Giunte sul posto due Volanti della Polizia di Stato, due autoscale dei Vigili del fuoco del comando di Lecco e un'ambulanza del 118. Sono stati proprio alcuni vicini, richiamati dalle urla e dal trambusto proveniente da un appartamento del secondo piano, a dare l'allarme.

L'uomo è stato convinto dai poliziotti a desistere dai suoi intenti e dopo alcuni minuti di tensione è stato scortato fuori dall'abitazione. È stato condotto nel reparto di psichiatria all'ospedale Manzoni e attualmente si trova in stato di arresto per tentato omicidio. La donna è stata soccorsa dagli uomini del 118 e trasportata in Pronto soccorso con un'evidente ferita al capo. La prognosi è riservata.

I Vigili del fuoco, di supporto all'intervento, hanno presidiato l'altro lato della palazzina, che si affaccia su Via Martiri di Nassirya: utilizzando uno dei mezzi sono poi entrati nell'appartamento per recuperare le "armi" brandite dall'uomo, un martello e un coltello.