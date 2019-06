«Tagli del personale, poche assunzioni e scarsa attenzione»: dipendenti dell'ospedale in agitazione

I dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco sono in stato di agitazione. La rappresentanza sindacale unitaria interna e le sigle sindacali hanno firmato la lettera che è stata poi indirizzata al Prefetto di Lecco Michele Formiglio e inoltrata anche a Paolo Favini, Direttore Generale Asst Lecco, Maria Grazia Colombo, Direttore Amministrativo, Vito Corrao, Direttore Sanitario, Enrico Frisone, Direttore Socio-Sanitario, Ilaria Terzi, Dirigente Resp. Area Risorse Umane, Anna Cazzaniga e Katia Rusconi, Direzione Professioni Sanitarie, Virginio Brivio, sindaco di Lecco, Massimo Panzeri, sindaco di Merate, e Antonio Rusconi, sindaco di Bellano.

Questa la lettera, integralmente riprodotta, diretta al Prefetto Michele Formiglio:

Ill.mo Sig. Prefetto,

La Scrivente Rsu congiuntamente alle OO.SS. di CGIL FP – CISL FP – UIL FPL, NURSING UP, FSI, FSI – USAE, USB, Nursind di Lecco, procede all’attivazione della procedura di cui all’oggetto, le motivazioni che ci portano all’attivazione di quanto sopra indicato, sono significate qui di seguito:

• Taglio di 650.000€ costo del personale senza alcuna spiegazione o vincolo normativo;

• insufficienti assunzioni di OSS, Infermieri,Fisioterapisti,Amministrativi, As. Sociali , Op.Tec. da graduatoria esistente;

• assunzione di OSS periodo estivo da agenzia interinale;

• pochissime assegnazioni di part time;

• cambio di orario ai servizi per carenza di personale;

• attivazione indiscriminata della mobilità d'urgenza;

• mancata apertura ambulatorio stress correlato al lavoro, come da normativa nazionale;

• attuazione Progetto Accoglienza: totale mancanza di valutazioni/correzioni delle ripercussioni negative delle scelte adottate sia sul personale che sull’utenza;

• insufficiente se non scarsa attenzione ai problemi dei dipendenti;

• parcheggio dipendenti;

• gravi difficoltà di fruibilità dei buoni pasto dei dipendenti del territorio;

• numero esorbitante di ferie residue e ore a credito per i lavoratori del comparto.

Con l’occasione si porgono Distinti Saluti

Per Le Segreterie di CGIL FP – CISL FP - UIL FPL – NURSING UP -Fsi– USB - NURSIND - RSU ASST LECCO C. Tramparulo – G. Leone– M. Coppia – M. Trombetta – W. Tomassini – F. Scorzelli– P. Garrone – Per la RSU ASST LECCO -il Coordinatore E. Castelnovo