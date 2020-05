Camion esce di strada e finisce nella scarpata lungo la Sp72

Potrebbe esserci stato un guasto meccanico alla base dell'incidente che si è verificato podo dopo le 12.30 di oggi, giovedì, lungo la strada Provinciale 72 nel territorio comunale di Airuno. Un camion diretto verso Olginate è uscito di strada finendo nella scarpata a lato della carreggiata, nei pressi di una farmacia. L'uomo alla guida, un 51enne, avrebbe all'improvviso perso il controllo del veicolo.

Sul posto sono presto arrivati gli agenti della Polizia locale di Airuno, i Vigili del fuoco da Lecco e l'ambulanza della Croce Bianca di Merate. Dopo l'iniziale allarme al 118 in codice giallo, i soccorsi sono proseguiti in verde: fortunatamente le condizioni dell'autista sono presto apparse buone. Non sono mancati alcuni disagi alla viabilità per permettere le operazioni di rimozione del mezzo pesante.

Gallery