Ritrovato senza vita il corpo del 57enne scomparso

È stato purtroppo ritrovato senza vita il corpo di Giovanni Di Bello, 57enne di Valgreghentino di cui non si avevano più notizie da ieri pomeriggio. Dopo la segnalazione dei parenti erano subito state attivate le ricerche per cercare di individuare l'uomo scomparso e anche la Prefettura, questa mattina, aveva lanciato l'allarme: "In data odierna, venerdì 22 novembre, è stato segnalato l'allontanamento di Giovanni Di Bello, classe 1962, residente a Valgreghentino frazione Parzano, il quale, dopo aver terminato ieri il proprio turno di lavoro a Brivio alle 17.30, non è più rientrato a casa. Di Bello è alto 180 centimetri, capelli brizzolati, corporatura magra, indossava jeans e felpa scura e potrebbe essersi allontanato a bordo di autovettura Fiat Panda di colore grigio".

Oggi pomeriggio, poco dopo le 16, Di Bello è stato trovato morto ad Airuni, nei pressi di una strada (via Santi Cosma e Damiano) in una zona boschiva a poca distanza dal santuario della Madonna della Pace alla Rocchetta. A ritrovarlo sono stati i Carabinieri della Compagnia di Merate. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi del 118 e i Vigili del fuoco di Lecco. Ma purtroppo per Di Bello non c'è stato più nulla da fare.