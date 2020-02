Alberi in strada: riaperta a mezzogiorno la SS36 in direzione Nord

Caduta di alberi sulla carreggiata, la SS36 è stata chiusa tutta mattina in direzione Nord all'altezza dello svincolo di Piona, uscita obbligatoria per i veicoli diretti in Valtellina.

È accaduto oggi, mercoledì, intorno alle 8. Sul posto si sono subito portati i Vigili del fuoco, gli uomini della Polizia Stradale di Bellano, la Polizia locale e il personale dell'Anas, per la rimozione delle piante sradicate dal forte vento. Le opportune verifiche per valutare il potenziale pericolo costituito da altri alberi a lato della Strada Statale 36 si sono protratta a lungo. La strada è stata riaperta intorno a mezzogiorno.

Per fortuna nessun veicolo è rimasto coinvolto dalla caduta delle piante, ma lunghi incolonnamenti si sono formati in prossimità dello svincolo di Piona e oltre.

Gallery