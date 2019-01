Tragedia sfiorata a Bellano: il vento sradica albero, travolte due persone

Si è sfiorata la tragedia in serata a Bellano. A causa delle forti raffiche di vento, un albero è caduto in Piazza San Giorgio, nei pressi della Casa della Carità, con il paese gremito e vestito a festa per la tradizionale Pesia Vegia.

La pianta di alto fusto, un cipresso, piombando al suolo ha colpito un muro di recinzione facendone crollare una parte. Nell'episodio sono state travolte due persone, una ragazza di 24 rimasta sotto le macerie e un uomo di 44 anni colpito di striscio (forse da un calcinaccio). Le loro condizioni, al momento, non parrebbero gravi: per la donna un sospetto politrauma cosciente e per l'uomo un trauma a una caviglia.

Sul posto si sono immediatamente portate due ambulanze del Soccorso Bellanese, coadiuvate in un secondo momento da una terza della Croce rossa di Colico e da un'automedica dell'Aat Lecco. Presenti i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

