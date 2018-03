Ritrovata morta su un albero Shari, la femmina di pappagallo che cantava

Per ritrovarla si erano mobilitati in centinaia sui social network. Ma l'epilogo non è stato felice.

Shari, pappagallo cenerino femmina di sei anni che lo scorso agosto era scappata mentre si trovava in compagnia della propria padrona, è stata ritrovata su un albero, priva di vita presumibilmente da qualche settimana.

La segnalazione è giunta nella giornata di venerdì, quando un passante ha notato la presenza del pappagallo su un ramo, sul quale forse Shari si era impigliata a causa di un laccio. A recuperarla sono stati i Vigili del fuoco.

La notizia, naturalmente, ha provocato un grande dolore alla padrona e a tutti coloro che avevano imparato ad amare Shari per le sue straordinarie qualità. Virali su Facebook, infatti, erano i video che la ritraevano mentre imitava cantanti famosi.