Alcol di prima mattina: 58enne trasportato al Mandic

Ennesimo episodio di malore dovuto all'alcol. L'intervento del personale sanitario si è reso necessario questa mattina alle 9.30 a Merate, in Via Giuseppe Parini, per soccorrere un uomo di 58 anni. I Volontari del Soccorso di Cornate lo hanno trasportato all'ospedale Mandic intorno alle 10 con un codice verde.

L'alcol continua a essere un problema molto serio e da troppi sottovalutato (non da noi, che continuiamo a dare conto di questi episodi). Nel mese di aprile, sul territorio della provincia di Lecco, i casi di intossicazione etilica sfociati in viaggi al pronto soccorso sono stati venti. A maggio undici. Giugno inizia con l'alcol protagonista di prima mattina. Non un bel segnale.