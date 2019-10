Serata alcolica nel Lecchese: due interventi del soccorso in provincia

Doppio intervento, nella serata di sabato, operato dai soccorritori volontari per altrettanti malori dettati dall'abuso di sostanze alcoliche. Coinvolte due persone di diversa età, tra le quali una adolescente.

Il primo intervento a Paderno intorno alle 19, in Piazzale della Libertà nei pressi della stazione, per un 64enne. L'ambulanza della Croce Bianca di Merate è arrivata sul posto e ha trasportato il paziente al Mandic in codice verde.

Alle 23, sul lungolago di Vercurago, chiamata al 112 per una 15enne. Il personale dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte ha raggiunto la ragazzina portando le prime cure, trasferendola poi all'ospedale Manzoni in codice giallo. Sul posto anche l'automedica, allertati i Carabinieri.