Carnevale alcolico: due giovani finiscono in ospedale

Almeno due giovani sono finiti ricoverati all'ospedale "Manzoni" di Lecco per avere alzato troppo il gomito durante la notte di Carnevale, festeggiata da moltissimi ragazzi e non per le vie del centro di Lecco. Due ambulanze sono state infatti chiamate ad intervenire poco prima della mezzanotte a causa di alcuni malori manifestati a causa dell'eccessivo consumo di alcolici.

La prima chiamata al numero unico per le emergenze (112) è avvenuta intorno alle ore 22.45: coinvolto un giovanissimo ragazzo di soli sedici anni, soccorso in codice rosso sul lungolario Piave, in prossimità della discoteca "Orsa Maggiore", da un'ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera. Ricevuto il primo soccorso sul posto, il giovane è stato trasferito presso il nosocomio di via dell'Eremo in codice giallo.

Poco prima della mezzanotte (23.40) è toccato a una giovane di 24 anni ricevere le cure del personale trasferito in piazza Garibaldi a Lecco, dove si è tenuto il dj set, su un'ambulanza del Soccorso Mandellese. Uscita in codice giallo, l'ambulanza è stata ricevuta al "Manzoni" poco dopo la mezzanotte in codice verde.