Chiuso. Troppo alcool per un trentenne: finisce in ospedale

Intervento notturno della Croce Rossa di Lecco, entrata in azione poco prima delle 23.30 di venerdì 28 settembre per prestare soccorso a un 29enne. La causa è da ricercare nell'abuso di alcolici, che hanno portato il consumatore ad accusare un malore per cui è stato necessaria la chiamata al numero unico per le emergenze civiche (Nue, 112).

Il personale sanitario e volontario si è quindi portato nel rione di Chiuso, in via alla Spiaggia, e, dopo le prime cure effettuate sul posto, ha trasportato il 29enne in codice verde presso l'ospedale "Manzoni" di via dell'Eremo.