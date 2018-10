Consumo eccessivo di alcolici: uomo finisce in ospedale

Ennesimo intervento della Croce Rossa di Lecco per soccorrere un uomo colpito da malore derivante da sostanze alcoliche. Il 34enne, in quel momento locato in un'abitazione di via Arlenico, è stato preso in carico dal personale volontario di via Rimebranza; serie le sue condizioni, che hanno reso necessario il trasporto in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco. Serie, quindi, le sue condizioni, vagliate presso il pronto soccorso del nosocomio di via dell'Eremo.

Piaga che non conosce confini

Quella dell'abuso di alcolici è una problematica che si ripropone a cicli brevissimi, colpendo in maniera maggiore le persone adulte: solo nella notte tra venerdì 28 e sabato 29, un giovane di 29 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale per le medesime motivazioni; quest'estate, inoltre, è capitato che il personale medico attivo in città dovesse compiere più di un intervento nella stessa giornata per tamponare l'emergenza alcolica.