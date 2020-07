Eccesso di alcool in pieno centro: giovane finisce in ospedale

Intervento del personale sanitario della Croce di San Nicolò nella tarda serata di sabato 12 luglio 2020. I volontari sono entrati in azione poco prima delle 22.20 per prestare soccorso sul centralissimo Lungo Lario Isonzo, nella zona del fast food, dove una ragazza di soli diciotto anni ha accusato un malore a causa dell'eccessivo consumo di sostanze alcoliche.

Trasferita in ospedale

I volontari, intervenuti in codice giallo, in un secondo momento hanno trasferito la giovane presso il Pronto Soccorso dell'ospedale "Manzoni" di Lecco in codice verde. Allertati anche gli agenti della Polizia Stradale e i militari dell'Arma dei Carabinieri, già impegnati in centro nel consueto pattugliamento a piedi e in autovettura.