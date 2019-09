Eccesso di alcool: doppio intervento a Osnago nel cuore della notte

Doppio intervento, nel cuore della notte tra sabato 21 e domenica 22 settembre, a Osnago. Protagonisti in negativo due giovani di soli diciassette e diciotto anni, trasportati in ospedale a causa del malessere generato dall'eccessivo consumo di sostanze alcoliche. Il primo intervento è andato in scena intorno all'una e venti: i volontari della Croce Bianca di Merate sono entrati in azione in un noto locale posto a fianco della "Briantea" per soccorrere un giovane di diciotto anni, trasportato successivamente all'ospedale "Mandic" di Merate in codice giallo.

Venti minuti dopo il secondo intervento

Venti minuti dopo sono stati Volontari di Cornate D'Adda a entrare in azione a una manciata di metri di distanza dal luogo dov'è avvenuto il primo intervento di soccorso: in questo caso sono state le condizioni di un giovane di diciassette anni, anch'esso in preda ai fumi dell'alcool, a rendere necessario il trasporto, sempre il codice giallo, presso il medesimo nosocomio meratese.