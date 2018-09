Ubriaco in pieno pomeriggio: uomo finisce in ospedale

Ancora un caso d'intossicazione etilica si registra nel Lecchese. Un uomo di 59 anni è stato soccorso nel pomeriggio di sabato 8 settembre in viale Sommi Picenardi a Olgiate Molgora, a causa di un malore occorsogli poco dopo le quattro di questo pomeriggio. A soccorrerlo è stata il personale medico volontario della Croce Rossa di Merate, che proprio a Olgiate ha la propria sede, che è uscita in codice rosso e ha raggiunto l'uomo per il necessario intervento di primo soccorso.

Una volta stabilizzato, l'ubriaco è stato trasportato in codice verde all'ospedale "Leopoldo Mandic" di Merate.