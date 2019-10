Maltempo: allagamenti e danni a Lecco e nel Meratese

L'emergenza maltempo è tornata a colpire il nostro territorio. La fortissima pioggia che dalla notte scorsa si è abbattuta anche sul Lecchese ha causato diversi danni.

È una mattinata di grande lavoro, infatti, per le squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Lecco, impegnate dalle 5 in una decina di interventi concentrati tra la zona a sud del capoluogo e il Meratese. Diversi i casi di allagamento di scantinati e abitazioni (nel momento in cui scriviamo le squadre sono in azione a Barzanò e Olginate) e di automobili bloccate nei sottopassi, l'ultima a Garbagnate Monastero poco prima delle 8.

Si registrano inoltre disagi per i pendolari dei treni: la pioggia ha causato infatti diversi danni alle infrastrutture che hanno bloccato o ritardato la regolare circolazione. In alcune stazioni si sono verificati anche lievi allagamenti dei sottopassi pedonali.

Rimane alta l'attenzione per quanto concerne il monitoraggio di torrenti ingrossati dalla pioggia e versanti a rischio frana, essendo previste precipitazioni abbondanti per tutta la giornata di lunedì 21 ottobre. Nel frattempo è stato innalzato il livello di allerta per rischio idrogeologico: la sala regionale di Protezione civile ha infatti diramato un nuovo bollettino di colore arancione (criticità moderata) per il nostro territorio, mentre resta in vigore l'allerta di colore giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico, temporali e vento forte.