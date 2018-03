Allarme bomba a Sesto. Fermato un treno a Calolzio, sospesa la linea metro

Attimi di tensione all'interno della stazione metropolitana di Sesto Fs, sulla linea rossa. Venerdì mattina, poco dopo le 9, la fermata è stata evacuata dalle forze dell'ordine, dopo un allarme bomba. A farne le spese anche il treno in transito a Calolziocorte (direttrice Tirano-Lecco-Milano), fermato poco intorno alle 9 e fino alle 9.46 "per un controllo del personale giudiziario", come comunicato ai passeggeri del convoglio. Cancellato, invece, il treno numero 4995 (Tirano 9:24, Sondrio 11:07). Fermato anche il treno viaggiante sulla linea Lecco-Carnate-Milano PG (Besanino), stoppato alla stazione di Carnate alle ore 9.11 e ripartito alle 9.45, in viaggio con 36 minuti di ritardo.

Sul posto sono intervenute le autorità di pubblica sicurezza, segnala l'Azienda trasporti milanesi attraverso un tweet. La circolazione della M1 è stata momentaneamente sospesa tra Sesto Fs e Sesto Marelli. Chiusa quindi anche Sesto Rondò. Attivati i bus sostitutivi.

La circolazione sull'intera linea ha subito dei rallentamenti mentre le altre - M2, M3 e M5 - hanno funzionato regolarmente. Atm continua ad informare i passeggeri in diretta su Twitter.

L'allarme è rientrato intorno alle 9.40, come comunicato dalla stessa ATM.