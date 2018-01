Falso allarme bomba a Missaglia: trovata una valigia sospetta in via Roma

Allarme bomba nella mattina di mercoledì 10 gennaio a Missaglia, in piazza Libertà. Sul marciapiede di via Roma, infatti, una valigia abbandonata aveva fatto insospettire passanti e residenti. Tanto da chiudere l'intera piazza per i controlli del casi. Sono intervenuti anche gli artificeri che hanno utilizzato un macchinario, un robot su ruote, che si è avvicinato alla valigia per farla espoldere.

Attimi di paura, dunque, per tutti coloro che sono stati costretti a evacuare la zona. Dopo l'intervento degli artificeri, la valigia è risultata vuota. Per cui l'allarme è rientrato. Piazza Libertà è stata riaperta al traffico veicolare e pedonale.

Un altro episodio simile si è verificato lo scorso novembre a Olgiate Molgora, quando venne trovata anche in questa occasione una valigia abbandonata in stazione.I treni furono bloccati per più di un'ora. E, alla fine, non venne ritrovato il legittimo proprietario della valigia.